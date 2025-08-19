Influenciador menor é abordado por dirigir sem habilitação e é liberado logo em seguida Boca de 09, com milhões de seguidores, causa polêmica em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 16h00 (Atualizado em 19/08/2025 - 16h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Influenciador de 17 anos, Boca de 09, foi abordado pela polícia em São Paulo por dirigir sem habilitação.

A abordagem ocorreu enquanto ele transmitia ao vivo como motorista de aplicativo.

Policiais não tomaram medidas legais e pediram fotos com o influenciador, levando a uma investigação interna.

Caso pode resultar em dificuldades para Boca de 09 obter habilitação no futuro e implicações legais para sua mãe.

Um influenciador digital de apenas 17 anos, conhecido como Boca de 09, foi abordado pela polícia na zona norte de São Paulo enquanto dirigia sem habilitação. Durante a abordagem, que ocorreu em Perus, ele transmitia ao vivo sua atividade como motorista de aplicativo. Os policiais reconheceram o jovem devido à sua popularidade nas redes sociais.

Apesar da infração evidente, os agentes não tomaram as medidas legais cabíveis e solicitaram fotos com Boca de 09. Como resultado, um inquérito foi aberto para investigar a conduta dos policiais, que foram afastados das ruas durante as investigações.

Boca de 09 possui uma vasta audiência online e frequentemente posta vídeos em que se passa por motorista ou entregador. Em um desses vídeos, ele foi acusado de intolerância religiosa após recusar uma corrida. As plataformas onde ele publica seus conteúdos bloquearam algumas de suas contas devido à controvérsia.

O carro utilizado nas corridas pertence à mãe do influenciador, implicando responsabilidades legais para ambos. A Secretaria de Segurança Pública está avaliando o caso para determinar as ações necessárias contra o jovem e os policiais envolvidos. Além disso, Boca de 09 pode enfrentar dificuldades para obter sua carteira de habilitação no futuro.

Quem é Boca de 09 e qual a situação que ele enfrentou?

Boca de 09 é um influenciador digital de 17 anos que foi abordado pela polícia em Perus, na zona norte de São Paulo, enquanto dirigia sem habilitação durante uma transmissão ao vivo.

Qual foi a reação da polícia durante a abordagem a Boca de 09?

Apesar de constatar a infração, os policiais não tomaram medidas legais adequadas e pediram fotos com Boca de 09. Isso levou à abertura de um inquérito para investigar a conduta dos agentes, que foram afastados temporariamente.

Quais complicações legais Boca de 09 pode enfrentar devido ao incidente?

Além de responsabilidades legais por dirigir sem habilitação, a Secretaria de Segurança Pública está avaliando ações contra ele e os policiais. Boca de 09 também pode ter dificuldades para obter sua carteira de habilitação no futuro.

Por que Boca de 09 já havia gerado polêmica anteriormente?

Ele foi acusado de intolerância religiosa após recusar uma corrida em um de seus vídeos, o que resultou no bloqueio de algumas de suas contas em plataformas de mídia social devido à controvérsia.

