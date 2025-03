Influenciador passa noite na perigosa Ilha das Cobras em São Paulo Youtuber recebeu autorização especial para explorar local proibido a turistas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h13 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h13 ) twitter

Influenciador famoso passa a noite em um dos lugares mais perigosos do mundo, no litoral de SP

A Ilha das Cobras, localizada entre Itanhaém e Peruíbe no litoral de São Paulo, é um dos lugares mais perigosos do mundo devido à presença de milhares de serpentes venenosas. O local é de acesso restrito a turistas, mas o influenciador digital Mr. Beast obteve permissão especial das autoridades brasileiras para passar uma noite na ilha.

Conhecida oficialmente como Ilha da Queimada Grande, a região abriga a Jararaca-ilhoa, uma serpente altamente venenosa. Durante sua visita, Mr. Beast foi acompanhado por um biólogo brasileiro e participou de atividades de pesquisa com apoio da Marinha do Brasil e do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade.

O vídeo documentando a aventura já alcançou milhões de visualizações, destacando a importância da preservação desse ecossistema único. A expedição reforçou a necessidade de visitas controladas para garantir a proteção do local.

Assista em vídeo - Influenciador famoso passa a noite em um dos lugares mais perigosos do mundo, no litoral de SP

