Influenciadora envia áudios reveladores para amiga antes de ser morta dentro de casa

Adriana Rosa de Oliveira, influenciadora digital de 27 anos, foi morta a tiros dentro de casa depois de mandar áudios para a sua amiga suspeitando de que o seu esposo e seu sogro fariam alguma coisa com ela. O caso ocorreu em Santa Luiza (MA). Valdiley Paixão, esposo da vítima ligou para a polícia logo após o crime, dizendo que um homem misterioso de moto havia entrado em sua casa e alvejado sua esposa. No entanto, a polícia encontrou os áudios que Adriana havia enviado à sua amiga, durante as investigações, e prendeu o esposo e o sogro.

