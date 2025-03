Influenciadores desafiam leis de trânsito com carros modificados em SP Eventos ilegais colocam em risco segurança nas rodovias paulistas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h35 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h35 ) twitter

Nova moda: influenciadores dirigem carros destruídos e levam riscos ao trânsito em SP

Um grupo de influenciadores conhecido como “sem topete” tem causado tumulto nas ruas de São Paulo ao dirigir carros antigos e modificados, desafiando as normas de trânsito. Em um desses eventos, mais de 150 veículos participaram de uma carreata na rodovia dos Bandeirantes, levando à intervenção policial.

Os veículos são altamente alterados, sem portas, teto ou cintos de segurança, aumentando o risco para motoristas e pedestres. Apesar dos riscos evidentes, os participantes alegam que os encontros são para diversão e fortalecimento da comunidade.

As infrações incluem dirigir sem equipamentos obrigatórios e desobedecer ordens policiais. O Detran-SP alerta que qualquer modificação em veículos deve ser previamente autorizada para evitar multas e retenção do veículo. As autoridades buscam responsabilizar os envolvidos não só com multas, mas também com ações civis para cobrar débitos fiscais relacionados aos veículos.

