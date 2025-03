Inquérito sobre execução de delator do PCC é concluído Seis suspeitos são indiciados pela morte de Vinícius Gritzbach em Guarulhos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/03/2025 - 17h57 (Atualizado em 17/03/2025 - 17h57 ) twitter

Caso Gritzbach: polícia conclui inquérito sobre execução de delator do PCC

Após quatro meses de investigação, a polícia concluiu o inquérito sobre a execução de Vinícius Gritzbach, delator do PCC. O empresário foi morto no Aeroporto Internacional de Guarulhos em uma ação motivada por vingança pelo assassinato de dois membros do PCC.

Emilio Carlos Gongorra Castilho foi identificado como mandante do crime, com auxílio de Diego dos Santos Amaral e Kauê Amaral no planejamento. A execução foi supostamente encomendada por R$ 3 milhões. Três policiais militares também estão entre os indiciados.

O Ministério Público divulgou um relatório detalhado sobre o caso, incluindo acusações de dois homicídios consumados e dois tentados. As prisões temporárias dos suspeitos foram convertidas em preventivas.

Assista em vídeo - Caso Gritzbach: polícia conclui inquérito sobre execução de delator do PCC

