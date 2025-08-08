Logo R7.com
Balanço Geral

Intensa busca por suspeitos após policial ser baleado em Paraisópolis

Mais de 300 policiais mobilizados para capturar envolvidos no ataque

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Policial militar foi baleado durante perseguição a suspeitos de roubo em Paraisópolis.
  • Cabo Santana, atingido no pescoço, está fora de perigo após o ataque.
  • Mais de 300 policiais estão mobilizados para capturar os envolvidos, com uso de drones nas buscas.
  • O incidente ocorreu após um arrastão em Santo Amaro; um dos suspeitos, Cauan Alisson, já tem histórico criminal.

 

Um policial militar foi baleado enquanto perseguia suspeitos de um arrastão em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Identificado como Cabo Santana, o PM foi atingido no pescoço durante a ação, mas está fora de perigo.

A perseguição começou após criminosos desobedecerem uma ordem de parada. O suspeito perdeu o controle da moto e tentou fugir a pé, sendo alcançado pelo policial. Um comparsa interferiu na abordagem, permitindo que Kauan Alisson Alves dos Santos, de 19 anos, disparasse contra Santana.

A Polícia Militar lançou uma operação com mais de 300 agentes para localizar os suspeitos na comunidade extensa e cheia de becos e vielas. Drones estão sendo usados para auxiliar nas buscas. A mulher que gravou a ação também está sendo procurada para depoimento.

O incidente seguiu um arrastão em Santo Amaro, com roubo de celulares e joias. Kauan Alisson já é investigado por outros crimes graves. A polícia continua operações para garantir segurança na região.

