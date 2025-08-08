Intensa busca por suspeitos após policial ser baleado em Paraisópolis
Mais de 300 policiais mobilizados para capturar envolvidos no ataque
Um policial militar foi baleado enquanto perseguia suspeitos de um arrastão em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Identificado como Cabo Santana, o PM foi atingido no pescoço durante a ação, mas está fora de perigo.
A perseguição começou após criminosos desobedecerem uma ordem de parada. O suspeito perdeu o controle da moto e tentou fugir a pé, sendo alcançado pelo policial. Um comparsa interferiu na abordagem, permitindo que Kauan Alisson Alves dos Santos, de 19 anos, disparasse contra Santana.
A Polícia Militar lançou uma operação com mais de 300 agentes para localizar os suspeitos na comunidade extensa e cheia de becos e vielas. Drones estão sendo usados para auxiliar nas buscas. A mulher que gravou a ação também está sendo procurada para depoimento.
O incidente seguiu um arrastão em Santo Amaro, com roubo de celulares e joias. Kauan Alisson já é investigado por outros crimes graves. A polícia continua operações para garantir segurança na região.
