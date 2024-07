Internautas repercutem encontro de Gottino e Gigante Thanos: ‘Pequeno no tamanho, grande no talento’ Os bastidores do Balanço Geral sempre trazem as melhores surpresas, dessa vez, o apresentador esteve ao lado do influenciador digital famoso pela sua altura

Alto contraste

A+

A-

Em reportagem especial sobre Gigante Thanos, Reinaldo Gottini aproveitou para realizar uma postagem Reprodução/Instagram

Foi aqui que pediram o que acontece no Balanço Geral quando a câmera não está no Gottino? Com a participação do Gigante Thanos, influenciador digital conhecido pela sua altura, Gottino posou para fotos e se perguntou: “É o maior segurança do Brasil?”.

Na foto, o apresentador fica bem menor que o influenciador. E nota-se, que o âncora tem 1,91m de altura, mas nada comparado aos 2,17m do segurança. Com a altura, os internautas brincaram: “Agora você sentiu um pouco de quando chegamos perto de você”, comentou um seguidor. “Imagino, pois você já é alto! E ele te passou?”, indagou outra.

As brincadeiras vieram acompanhadas por elogios, quando fãs agraciaram o trabalho do apresentador: “Ficou pequeno no tamanho, mas grande no talento”, concluiu um fã.

Veja a postagem:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.