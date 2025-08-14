Invasão de apartamento em São Paulo termina com prisão de criminosos Polícia Militar detém suspeitos após tentativa frustrada de roubo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/08/2025 - 13h51 (Atualizado em 14/08/2025 - 13h51 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Dois homens tentam invadir um apartamento em São Paulo.

Moradora é surpreendida pelos invasores que fazem ameaças.

Vizinho tenta ajudar durante confronto, um dos criminosos ataca com faca.

Polícia Militar intercepta os ladrões, que são presos e reconhecidos pelas vítimas.

Dois homens tentaram invadir um apartamento em um condomínio residencial na região central de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram os suspeitos se aproximando da porta do imóvel. Ao abrir a porta, a moradora foi surpreendida pelos invasores, que forçaram a entrada e fizeram ameaças.

Alertado por outros moradores devido aos ruídos incomuns, um vizinho tentou ajudar a mulher. Durante o confronto físico com os invasores, um dos suspeitos tentou atacar com uma faca, mas a arma quebrou ao atingir a parede.

Os criminosos fugiram após a tentativa frustrada de roubo, mas foram rapidamente interceptados por uma patrulha da Polícia Militar que passava nas proximidades. Detidos em flagrante, os dois homens foram reconhecidos pelas vítimas e permanecem à disposição da Justiça.

O que aconteceu em um apartamento na região central de São Paulo?

Dois homens tentaram invadir um apartamento em um condomínio residencial, mas a ação foi frustrada.

Como a moradora reagiu durante a invasão?

Ao abrir a porta, a moradora foi surpreendida pelos invasores, que forçaram a entrada e ameaçaram-na.

Qual foi a ação de um vizinho durante a tentativa de roubo?

Um vizinho, alertado pelo barulho, tentou ajudar a mulher e confrontou os invasores.

Como os criminosos foram detidos?

Após a tentativa frustrada de roubo, os criminosos fugiram, mas foram rapidamente interceptados por uma patrulha da Polícia Militar que estava nas proximidades.

