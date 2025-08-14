Invasão de apartamento em São Paulo termina com prisão de criminosos
Polícia Militar detém suspeitos após tentativa frustrada de roubo
Dois homens tentaram invadir um apartamento em um condomínio residencial na região central de São Paulo. Câmeras de segurança flagraram os suspeitos se aproximando da porta do imóvel. Ao abrir a porta, a moradora foi surpreendida pelos invasores, que forçaram a entrada e fizeram ameaças.
Alertado por outros moradores devido aos ruídos incomuns, um vizinho tentou ajudar a mulher. Durante o confronto físico com os invasores, um dos suspeitos tentou atacar com uma faca, mas a arma quebrou ao atingir a parede.
Os criminosos fugiram após a tentativa frustrada de roubo, mas foram rapidamente interceptados por uma patrulha da Polícia Militar que passava nas proximidades. Detidos em flagrante, os dois homens foram reconhecidos pelas vítimas e permanecem à disposição da Justiça.
