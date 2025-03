Investigação busca ligações entre mortes de Edna Silva e Vitória Corpo de Edna foi encontrado em cachoeira; polícia investiga conexão com desaparecimento de Vitória Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 16h50 (Atualizado em 13/03/2025 - 16h50 ) twitter

A polícia está investigando a morte de Edna Silva, de 65 anos, encontrada em uma cachoeira em Cajamar, São Paulo. Com um histórico criminal por tráfico de drogas nos anos 1990, Edna vivia na região há mais de três décadas. No dia 26 de fevereiro, ela pediu dinheiro a uma amiga para pagar a passagem até um distrito vizinho onde retiraria sua aposentadoria – o mesmo dia do desaparecimento de Vitória.

Edna morava sozinha em uma casa simples e enfrentava problemas psiquiátricos. Ela era conhecida por seus bicos como cuidadora de idosos e já havia trabalhado para a mãe do padrasto de Maicol, suspeito preso no caso Vitória. A polícia busca entender a relação entre Edna e Maicol nos dias anteriores à sua morte.

O corpo de Edna foi encontrado nu e sem sinais de afogamento na cachoeira, localizada a 3 km de sua casa e cerca de 5 km da residência de Vitória. As autoridades continuam investigando possíveis ligações entre as mortes das duas mulheres, coletando depoimentos para esclarecer o caso.

