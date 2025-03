Investigação do caso Vitória avança com novos laudos periciais Polícia analisa laudos periciais enquanto aguarda resultados de celulares apreendidos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 15h30 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h30 ) twitter

Maioria dos laudos periciais do caso Vitória estão prontos e sob análise dos investigadores

As investigações do caso Vitória avançam com a conclusão da maioria dos laudos periciais. Apenas oito dos dez laudos de celulares apreendidos pela Polícia Civil ainda estão pendentes. Os resultados das perícias, incluindo análises de sangue e cabelo para verificar se pertencem a Vitória, aguardam divulgação e permanecem sob avaliação dos investigadores.

Após análise inicial dos laudos já recebidos, a polícia decidiu realizar a reconstituição do crime. No entanto, o delegado responsável ainda não integrou esses documentos ao processo, impedindo o acesso das partes envolvidas, como a defesa de Maicol e o advogado da família de Vitória. A inclusão desses documentos é crucial para novas diligências e confirmação de provas contra os investigados.

A expectativa é que os dados dos celulares contribuam significativamente para determinar a localização dos envolvidos no caso durante o período investigado.

