Investigação do caso Vitória sugere possível cúmplice Novas evidências questionam atuação isolada de Maicol dos Santos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/03/2025 - 16h42 (Atualizado em 21/03/2025 - 16h42 )

Caso Vitória: Justiça nega pedido liminar para soltar Maicol, mas habeas corpus ainda será analisado

A investigação sobre a morte de Vitória Regina de Sousa, ocorrida há 23 dias, sugere que Maicol dos Santos pode ter contado com a ajuda de um cúmplice. Imagens mostram um caminhão estacionado próximo à casa de Michael no momento do crime, levantando suspeitas sobre sua atuação solitária. A defesa de Maicol contesta a legalidade da confissão firmada por ele, alegando que foi assinada sem conhecimento do conteúdo, o que levou ao pedido de habeas corpus ser negado.

Os pais de Vitória acreditam na hipótese do comparsa devido à dificuldade de transportar o corpo sozinho pelo terreno acidentado onde foi encontrado. A polícia investiga essa possibilidade enquanto a defesa aponta inconsistências no inquérito. A transferência de Michael para o Centro de Detenção Provisória em Guarulhos ocorreu para evitar interferências na investigação. A análise judicial prossegue com potencial anulação da confissão caso irregularidades sejam comprovadas.

