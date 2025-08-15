Irmãos brasileiros capturam ladrão em Barcelona Campeões de jiu-jítsu agem rapidamente e evitam agressão Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 15h29 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gabriel e Gustavo Galindo, irmãos brasileiros, imobilizam ladrão em Barcelona.

Os irmãos usaram habilidades em jiu-jítsu após um roubo de corrente de ouro.

A ação foi registrada por câmeras e se espalhou nas redes sociais.

A coragem deles foi reconhecida por testemunhas e academias de jiu-jítsu no Brasil.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Enquanto passeavam por Barcelona, os irmãos brasileiros Gabriel e Gustavo Galindo se tornaram heróis ao imobilizar um ladrão que havia roubado a corrente de ouro de um turista português. A ação ocorreu durante uma viagem familiar à Espanha, quando ouviram uma mulher gritando após o furto.

Sem hesitar, Gabriel e Gustavo usaram suas habilidades em jiu-jítsu para deter o suspeito até a chegada da polícia. Durante esse tempo, impediram que ele fosse agredido por outras pessoas no local. As câmeras de segurança registraram a cena, que rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Gabriel é lutador profissional desde os 13 anos, enquanto Gustavo pratica a arte como hobby. A coragem dos irmãos foi reconhecida não apenas pelas testemunhas presentes, mas também nas academias de jiu-jítsu do Brasil. O incidente destacou a importância de saber reagir adequadamente em situações de perigo.

Quem são os brasileiros que capturaram um ladrão em Barcelona?

Os irmãos brasileiros Gabriel e Gustavo Galindo capturaram um ladrão em Barcelona.

‌



Como os irmãos conseguiram deter o ladrão?

Gabriel e Gustavo usaram suas habilidades em jiu-jítsu para imobilizar o ladrão até a chegada da polícia.

Qual foi o contexto do incidente que ocorreu em Barcelona?

O incidente ocorreu durante uma viagem familiar à Espanha, quando os irmãos ouviram uma mulher gritando após o furto da corrente de ouro de um turista português.

‌



Qual a importância do incidente mencionado?

O incidente destacou a importância de saber reagir adequadamente em situações de perigo e foi reconhecido nas academias de jiu-jítsu do Brasil.

Veja também

‌



Após seis anúncios de aumento de prazo para a entrega do veículo, a cliente só teve seu carro de volta depois de 40 dias

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Xerife do Consumidor: Oficina automotiva indicada por seguradora devolve carro defeituoso a cliente Família de Pernambuco celebra pequenas e grandes conquistas com confraternizações especiais Bebê finge que não sabe andar em casa para ganhar colo e surpreende mãe na creche Gate realiza operações em SP e neutraliza agressores em casos de violência contra mulheres Após exame no IML, Hytalo Santos deve passar a noite em casa onde foi preso Irmãos brasileiros viram heróis na Europa após capturar ladrão que tinha roubado turista na rua Dez dias desaparecidos: polícia intensifica buscas pelos quatro amigos que foram cobrar dívida no PR Madrasta ameaça jogar enteada da janela e chorar no velório em áudios enviados para a mãe da criança Dentro da notícia: Dupla tenta roubar moto, não consegue e faz segunda vítima em São Paulo Roubo de alianças de ouro na Grande São Paulo fica cada vez mais frequente Advogados de Hytalo Santos prometem provar inocência enquanto fãs do influenciador protestam em SP ‘É um caso de preocupação nacional’, diz delegado responsável pelo caso Hytalo Santos Governo de São Paulo vai transferir presos do ‘presídio dos famosos’ para a penitenciária 2 de Potim Justiça dos EUA reencarcera homem que passou 17 anos preso sem provas suficientes Prédio inacabado desde 1960 será demolido por ordem judicial em SP Carro 'voador' atravessa quarteirão e causa destruição na zona norte de SP Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta quinta (14) Entenda os mistérios que envolvem o mito do Monstro do Lago Ness, na Escócia Dentista aventureiro percorre 90 quilômetros até o litoral de São Paulo de monociclo elétrico Polícia acredita que amigos de São Paulo desaparecidos no Paraná estejam em abrigos subterrâneos

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!