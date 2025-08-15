Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

Irmãos brasileiros capturam ladrão em Barcelona

Campeões de jiu-jítsu agem rapidamente e evitam agressão

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Gabriel e Gustavo Galindo, irmãos brasileiros, imobilizam ladrão em Barcelona.
  • Os irmãos usaram habilidades em jiu-jítsu após um roubo de corrente de ouro.
  • A ação foi registrada por câmeras e se espalhou nas redes sociais.
  • A coragem deles foi reconhecida por testemunhas e academias de jiu-jítsu no Brasil.

 

Enquanto passeavam por Barcelona, os irmãos brasileiros Gabriel e Gustavo Galindo se tornaram heróis ao imobilizar um ladrão que havia roubado a corrente de ouro de um turista português. A ação ocorreu durante uma viagem familiar à Espanha, quando ouviram uma mulher gritando após o furto.

Sem hesitar, Gabriel e Gustavo usaram suas habilidades em jiu-jítsu para deter o suspeito até a chegada da polícia. Durante esse tempo, impediram que ele fosse agredido por outras pessoas no local. As câmeras de segurança registraram a cena, que rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Gabriel é lutador profissional desde os 13 anos, enquanto Gustavo pratica a arte como hobby. A coragem dos irmãos foi reconhecida não apenas pelas testemunhas presentes, mas também nas academias de jiu-jítsu do Brasil. O incidente destacou a importância de saber reagir adequadamente em situações de perigo.

Quem são os brasileiros que capturaram um ladrão em Barcelona?

Os irmãos brasileiros Gabriel e Gustavo Galindo capturaram um ladrão em Barcelona.


Como os irmãos conseguiram deter o ladrão?

Gabriel e Gustavo usaram suas habilidades em jiu-jítsu para imobilizar o ladrão até a chegada da polícia.

Qual foi o contexto do incidente que ocorreu em Barcelona?

O incidente ocorreu durante uma viagem familiar à Espanha, quando os irmãos ouviram uma mulher gritando após o furto da corrente de ouro de um turista português.


Qual a importância do incidente mencionado?

O incidente destacou a importância de saber reagir adequadamente em situações de perigo e foi reconhecido nas academias de jiu-jítsu do Brasil.

Veja também


Após seis anúncios de aumento de prazo para a entrega do veículo, a cliente só teve seu carro de volta depois de 40 dias

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.