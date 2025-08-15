Irmãos brasileiros capturam ladrão em Barcelona
Campeões de jiu-jítsu agem rapidamente e evitam agressão
Enquanto passeavam por Barcelona, os irmãos brasileiros Gabriel e Gustavo Galindo se tornaram heróis ao imobilizar um ladrão que havia roubado a corrente de ouro de um turista português. A ação ocorreu durante uma viagem familiar à Espanha, quando ouviram uma mulher gritando após o furto.
Sem hesitar, Gabriel e Gustavo usaram suas habilidades em jiu-jítsu para deter o suspeito até a chegada da polícia. Durante esse tempo, impediram que ele fosse agredido por outras pessoas no local. As câmeras de segurança registraram a cena, que rapidamente se espalhou nas redes sociais.
Gabriel é lutador profissional desde os 13 anos, enquanto Gustavo pratica a arte como hobby. A coragem dos irmãos foi reconhecida não apenas pelas testemunhas presentes, mas também nas academias de jiu-jítsu do Brasil. O incidente destacou a importância de saber reagir adequadamente em situações de perigo.
