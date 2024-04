Irmãs contratam capangas para bater no ex-namorado e acabam assassinadas

Alto contraste

O Balanço Geral trouxe detalhes do assassinato das irmãs Elisângela Ribeiro da Cruz, de 50 anos, e Camila Keila Ribeiro da Cruz, de 34 anos, em Minas Gerais. As investigações concluíram que elas foram mortas após terem tido um desacerto com os suspeitos.

Segundo a Polícia Civil, Camila teria contratado criminosos para agredirem um homem com quem ela tinha um relacionamento. Ela estaria inconformada com o fim da relação.

De acordo com o delegado Marcelo Marino, Camila levou os indivíduos até o local onde o ex-companheiro morava e eles ficaram ali de tocaia. A investigação os identificou através das câmeras de seguranças do prédio.

No dia seguinte, como eles não conseguiram o objetivo de agredir o rapaz, Camila chamou a irmã em busca de conseguir o dinheiro de volta. "Eles foram contratados e pagos para fazer um serviço sujo. Não sendo feito o serviço, uma das vítimas caiu na besteira de querer cobrar desses indivíduos", relatou o delegado.

Segundo as investigações, antes de serem mortas, as vítimas foram levadas para a casa de um dos criminosos. O laudo do IML apontou que uma das mulheres chegou a ser estuprada. Depois, as duas irmãs foram colocadas no porta-malas de um veículo e levadas para o local do crime.

Os suspeitos já tinham passagens pela polícia por tráfico de drogas e agressão grave. Segundo a Polícia Militar, a identificação dos criminosos aconteceu porque um dia antes do assassinato das irmãs, eles foram abordados em atitude suspeita. Os três homens foram presos.

