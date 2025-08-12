Japão impõe restrições a baladas em Kabukicho para proteger clientes Medidas visam combater endividamento e exploração em Tóquio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/08/2025 - 15h42 (Atualizado em 12/08/2025 - 15h42 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Japão impõe restrições a baladas em Kabukicho, Tóquio, para proteger clientes.

Medidas visam combater endividamento excessivo e casos de prostituição.

Regras proíbem manipulação emocional e exibição de rankings de vendas.

Uma ONG oferece apoio a mulheres endividadas que frequentam esses clubes.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

No distrito de Kabukicho, em Tóquio, mulheres pagam caro por atenção masculina em baladas. Recentemente, a polícia japonesa adotou medidas restritivas para controlar esses estabelecimentos, buscando combater o endividamento excessivo e casos de prostituição associados a essas práticas.

As baladas oferecem um ambiente onde homens elegantes servem bebidas e fazem elogios às clientes, criando um clima de romance pago. As novas regras proíbem práticas como a manipulação emocional para vender bebidas caras e a exibição de rankings de vendas.

Uma ONG em Tóquio auxilia mulheres endividadas que buscam acolhimento nesses clubes. As mudanças nas regulamentações estão reduzindo o número de baladas no distrito, conhecido como o “bairro do amor com hora marcada”.

Quais medidas foram adotadas em Kabukicho para proteger os clientes das baladas?

A polícia japonesa implementou medidas restritivas nos estabelecimentos de Kabukicho visando combater o endividamento excessivo e a prostituição associada a essas práticas.

Como funcionam as baladas em Kabukicho?

As baladas em Kabukicho oferecem um ambiente em que homens elegantes servem bebidas e fazem elogios às clientes, criando um clima de romance pago.

Quais práticas foram proibidas pelas novas regras nas baladas?

As novas regras proíbem a manipulação emocional para vender bebidas caras e a exibição de rankings de vendas.

Que tipo de apoio é oferecido às mulheres endividadas em Tóquio?

Uma ONG em Tóquio oferece auxílio às mulheres endividadas que buscam acolhimento em clubes, enquanto a redução nas regulamentações está diminuindo o número de baladas no distrito.

