Japão impõe restrições a baladas em Kabukicho para proteger clientes
Medidas visam combater endividamento e exploração em Tóquio
No distrito de Kabukicho, em Tóquio, mulheres pagam caro por atenção masculina em baladas. Recentemente, a polícia japonesa adotou medidas restritivas para controlar esses estabelecimentos, buscando combater o endividamento excessivo e casos de prostituição associados a essas práticas.
As baladas oferecem um ambiente onde homens elegantes servem bebidas e fazem elogios às clientes, criando um clima de romance pago. As novas regras proíbem práticas como a manipulação emocional para vender bebidas caras e a exibição de rankings de vendas.
Uma ONG em Tóquio auxilia mulheres endividadas que buscam acolhimento nesses clubes. As mudanças nas regulamentações estão reduzindo o número de baladas no distrito, conhecido como o “bairro do amor com hora marcada”.
