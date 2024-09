Jogador de futebol americano tem medo de viajar a São Paulo. Ele está certo? Vote agora! Participe da enquete do Balanço Geral com Reinaldo Gottino Balanço Geral|Do R7 06/09/2024 - 11h22 (Atualizado em 06/09/2024 - 13h41 ) ‌



O jogador de futebol americano Darius Slay revelou em entrevista a um podcast que estava com medo de viajar para São Paulo por causa da violência. A capital vai sediar uma partida da liga americana NFL nesta sexta-feira (6). A fala do atleta do time Philadelphia Eagles gerou polêmica pelo fato dele morar numa cidade ainda mais violenta.

