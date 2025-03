Jogador do Bragantino em estado gravíssimo é filho de ex-atacante do Corinthians e da seleção Balanço Geral|Do R7 05/03/2025 - 08h43 (Atualizado em 05/03/2025 - 18h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Internado em estado gravíssimo do Hospital Municipal de Americana, o atacante Pedro Severino, de 19 anos, e que atualmente joga no Bragantino é filho do ex-atacante Lucas Severino que passou por equipes como Athletico-PR, Corinthians e defendeu a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de 2000, na Austrália. A unidade de saúde abriu procedimento para decretar a norte cerebral do atleta, que se envolveu em acidente de carro na madrugada de terça-feira, na Rodovia Anhanguera.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa