Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Jogador Luan Plácido preso após atropelar quatro no Rio

Duas vítimas estão gravemente feridas após acidente na Estrada dos Bandeirantes

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • O jogador Luan Plácido foi preso após atropelar quatro pessoas no Rio de Janeiro.
  • Duas vítimas estão em estado grave, uma mulher de 41 anos e outra de 27 anos, após o acidente.
  • O incidente ocorreu na Estrada dos Bandeirantes, envolvendo três ciclistas e um pedestre.
  • Durante a abordagem policial, Luan apresentou comportamento agressivo e será submetido a exames toxicológicos.

 

O jogador de futebol Luan Plácido, de 21 anos, foi preso após atropelar quatro pessoas na Estrada dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira (8). Entre as vítimas, duas mulheres estão hospitalizadas em estado grave.

O acidente envolveu três ciclistas e um pedestre. Uma mulher de 41 anos sofreu lesões severas e está em estado crítico após cirurgia. Outra mulher, de 27 anos, também está internada em estado grave. Os outros dois homens feridos têm quadros estáveis.

Durante a abordagem policial, Luan mostrou comportamento agressivo ao tentar pegar a arma de um policial e danificar uma viatura. Ele foi contido pelos agentes e levado à delegacia, onde continuou agindo violentamente. O jogador passará por exames toxicológicos para verificar a presença de substâncias no organismo.

Veja também


Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles

Balanço Geral playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.