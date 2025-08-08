Jogador Luan Plácido preso após atropelar quatro no Rio
Duas vítimas estão gravemente feridas após acidente na Estrada dos Bandeirantes
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O jogador de futebol Luan Plácido, de 21 anos, foi preso após atropelar quatro pessoas na Estrada dos Bandeirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira (8). Entre as vítimas, duas mulheres estão hospitalizadas em estado grave.
O acidente envolveu três ciclistas e um pedestre. Uma mulher de 41 anos sofreu lesões severas e está em estado crítico após cirurgia. Outra mulher, de 27 anos, também está internada em estado grave. Os outros dois homens feridos têm quadros estáveis.
Durante a abordagem policial, Luan mostrou comportamento agressivo ao tentar pegar a arma de um policial e danificar uma viatura. Ele foi contido pelos agentes e levado à delegacia, onde continuou agindo violentamente. O jogador passará por exames toxicológicos para verificar a presença de substâncias no organismo.
Veja também
Segundo os parentes de Antonio, os funcionários da clínica em que ele estava internado alegaram que a permanência dos pacientes no local é de escolha deles
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!