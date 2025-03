Jovem desaparece em resort de luxo em Punta Cana após passeio noturno Estudante americana está desaparecida após entrar no mar com um conhecido Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 14/03/2025 - 15h17 (Atualizado em 14/03/2025 - 15h17 ) twitter

Jovem de 20 anos desaparece misteriosamente em Punta Cana após andar na praia durante a noite

Sudiksha Konanki, estudante de medicina de 20 anos, desapareceu misteriosamente durante suas férias em Punta Cana, na República Dominicana. Ela estava hospedada em um resort de luxo com amigas quando foi vista pela última vez na praia à noite, acompanhada por Joshua Reed, um americano que conheceu no hotel. Reed relatou às autoridades que ambos entraram no mar e ele adormeceu na areia; ao acordar, Sudiksha não estava mais lá.

As buscas pela jovem, que já duram uma semana, contam com a colaboração do FBI e utilizam helicópteros, cães-farejadores e drones. Uma peça de roupa de Sudiksha foi encontrada na praia, mas não há sinais de violência. As autoridades locais consideram a hipótese de afogamento, enquanto a família e a polícia americana pedem uma investigação mais ampla, incluindo sequestro ou tráfico humano.

O resort já registrou incidentes anteriores com turistas europeus afogados e enfrenta críticas por falhas de segurança e infraestrutura. O governo americano emitiu um alerta para turistas sobre crimes violentos na região. Até o momento, Sudiksha Konanki continua desaparecida.

