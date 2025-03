Jovem é agredido e morto após reagir a abordagem policial em Barueri (SP) Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 18/03/2025 - 09h34 (Atualizado em 18/03/2025 - 12h02 ) twitter

Um jovem de 26 anos foi agredido e morto após reagir a uma abordagem policial em Barueri (SP). De acordo com a família de Lucas Almeida de Lima, o desentendimento com os agentes aconteceu porque a polícia questionou a procedência do carro em que ele estava. Assustado, Lucas teria tentado fugir da abordagem. Ele foi agredido e, ao reagir, tentou pegar a arma de um dos policiais. Lucas acabou sendo baleado e não resistiu. A Polícia Militar investiga os fatos, e os policiais envolvidos foram afastados.

