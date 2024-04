Jovem é encontrada morta em mala de viagem no próprio apartamento

Alto contraste

A+

A-

Laura não conseguiu escapar da fúria do homem mais velho Laura não conseguiu escapar da fúria do homem mais velho (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanha um caso de crise de ciúmes que acabou da pior forma possível. Laura, de 20 anos, começou a se envolver com Jésse, um canadense de 50. Apesar dos 30 anos de diferença entre os dois, tudo parecia bem no início da relação. Porém, ninguém estava preparado para o que estaria por vir.

Por meio da internet, os dois começaram a conversar e desenvolveram uma relação amorosa. Cerca de três meses depois, o homem passou a demonstrar dupla personalidade. Após deixar uma boa primeira impressão à família da garota, como calmo, sereno e reservado, ele revelou um ciúme possessivo por ela e a impediu contato até mesmo com os próprios parentes.

Segundo a promotoria da cidade onde tudo aconteceu, as brigas do casal passaram ser constantes com o tempo. Até que, um dia, Laura simplesmente desapareceu. A jovem parou de atender o celular, e seu apartamento estava trancado. Familiares da menina logo espalharam cartazes com o seu rosto.

Então, moradores da região começaram a sentir um odor suspeito vindo da residência da garota. Ao ser acionada, a polícia entrou no local e, vasculhando, achou o corpo de Laura dentro de uma mala de viagens. Após análises, peritos confirmaram que a jovem já estava morta há cerca de duas semanas.

Continua após a publicidade

Foragido, Jésse sumiu sem deixar rastros. Apontado como principal e único suspeito do crime, ele passou a integrar a lista vermelha da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol). As autoridades acreditam que ele tenha voltado para o seu país original após matar a namorada.

Agora, forças policiais contam com a ajuda e alerta vermelho da polícia internacional para encontrar o suspeito e finalizar a angústia da família de Laura.

Continua após a publicidade

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Acompanhe atualizações de casos como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Influenciadora de 19 anos acusa grupo de rapazes de abuso sexual e agressão Geovana Pontes, de 19 anos, levantou denúncias graves de agressão e abuso sexual contra outros influenciadores, em Igaratá, interior de São Paulo. Fotos mostram a vítima, que tem mais de 260 mil seguidores, com vários ferimentos causados, segundo ela, por rapazes que a convidaram para uma festa em um sítio. Geovana foi ao evento acompanhada de uma amiga, que também teria sido agredida pelo grupo. A influenciadora ainda disse que foi dopada e obrigada a manter relações sexuais com pelo menos três rapazes que estavam no sítio