Jovem é executado com sete tiros ao descer do carro em Osasco (SP) Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 20/03/2025 - 15h12 (Atualizado em 20/03/2025 - 18h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vitor Hugo de Albuquerque, de 28 anos, foi executado com sete tiros na cidade de Osasco, Grande São Paulo. O crime ocorreu antes das seis da manhã, quando ele foi abordado por dois suspeitos após sair de seu carro. A polícia investiga a hipótese de ele ter sido confundido com outra pessoa. Um adolescente teve suas impressões digitais encontradas no celular de Vitor, mas disse que apenas o carregou. O veículo dos atiradores foi achado abandonado e adulterado.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa