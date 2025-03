Jovem é morto por engano em Osasco (SP) com sete tiros Vitor Hugo de Albuquerque foi confundido com outra pessoa, segundo a polícia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/03/2025 - 16h14 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h14 ) twitter

Jovem é executado com sete tiros ao descer do carro em Osasco (SP)

Vitor Hugo de Albuquerque, de 28 anos, foi morto em Osasco, na Grande São Paulo, após ser atingido por sete disparos ao sair de seu carro antes das seis da manhã. A polícia investiga a possibilidade de ele ter sido confundido com outro indivíduo devido a características físicas semelhantes.

Dois suspeitos abordaram Vitor Hugo e dispararam cinco vezes inicialmente; mesmo caído, ele recebeu mais dois tiros. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Testemunhas afirmam que Vitor Hugo era trabalhador e sem inimigos conhecidos.

Na cena do crime, a polícia encontrou um celular com impressões digitais de um adolescente de 16 anos que afirmou ter manuseado o aparelho apenas para carregá-lo. O veículo usado pelos criminosos foi encontrado abandonado com placas adulteradas. As investigações continuam para identificar os responsáveis pelo crime.

