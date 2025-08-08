Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
Balanço Geral

Jovens vandalizam portões em Barueri (SP) durante a noite

Grupo grava ataques a portões e publica nas redes sociais

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Grupo de jovens, conhecido como "Gangue da Voadora", vandaliza portões em Barueri.
  • Os atos são registrados e compartilhados nas redes sociais, gerando insegurança entre os moradores.
  • Vândalos atacam aleatoriamente, causando danos significativos e sustos frequentes à comunidade.
  • Autoridades discutem a punição, com menores de 12 anos isentos de responsabilidade criminal.

 

Um grupo de jovens tem causado preocupação entre os moradores do bairro Vale do Sol, em Barueri, na Grande São Paulo. Conhecidos como a “Gangue da Voadora”, eles têm atacado portões de residências durante a noite, registrando os atos para compartilhar nas redes sociais. Os ataques têm deixado os portões danificados e gerado insegurança na comunidade.

Os vândalos, muitas vezes encapuzados, agem em grupo e escolhem aleatoriamente as casas para atacar. As marcas dos pés nos portões e os danos às fechaduras são evidentes, e os moradores relatam sustos frequentes devido ao barulho.

A prática de chutar portões levanta questões sobre a punição dos responsáveis no Brasil. Enquanto menores de 12 anos não podem ser responsabilizados criminalmente, adolescentes entre 12 e 18 anos podem receber medidas socioeducativas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi contatada para esclarecer quais medidas serão tomadas para resolver a situação.

Veja também


Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Balanço Geral playlist

1/20

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.