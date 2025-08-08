Jovens vandalizam portões em Barueri (SP) durante a noite
Grupo grava ataques a portões e publica nas redes sociais
Um grupo de jovens tem causado preocupação entre os moradores do bairro Vale do Sol, em Barueri, na Grande São Paulo. Conhecidos como a “Gangue da Voadora”, eles têm atacado portões de residências durante a noite, registrando os atos para compartilhar nas redes sociais. Os ataques têm deixado os portões danificados e gerado insegurança na comunidade.
Os vândalos, muitas vezes encapuzados, agem em grupo e escolhem aleatoriamente as casas para atacar. As marcas dos pés nos portões e os danos às fechaduras são evidentes, e os moradores relatam sustos frequentes devido ao barulho.
A prática de chutar portões levanta questões sobre a punição dos responsáveis no Brasil. Enquanto menores de 12 anos não podem ser responsabilizados criminalmente, adolescentes entre 12 e 18 anos podem receber medidas socioeducativas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi contatada para esclarecer quais medidas serão tomadas para resolver a situação.
