Jovens vandalizam portões em Barueri (SP) durante a noite Grupo grava ataques a portões e publica nas redes sociais Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/08/2025 - 16h02 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Grupo de jovens, conhecido como "Gangue da Voadora", vandaliza portões em Barueri.

Os atos são registrados e compartilhados nas redes sociais, gerando insegurança entre os moradores.

Vândalos atacam aleatoriamente, causando danos significativos e sustos frequentes à comunidade.

Autoridades discutem a punição, com menores de 12 anos isentos de responsabilidade criminal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um grupo de jovens tem causado preocupação entre os moradores do bairro Vale do Sol, em Barueri, na Grande São Paulo. Conhecidos como a “Gangue da Voadora”, eles têm atacado portões de residências durante a noite, registrando os atos para compartilhar nas redes sociais. Os ataques têm deixado os portões danificados e gerado insegurança na comunidade.

Os vândalos, muitas vezes encapuzados, agem em grupo e escolhem aleatoriamente as casas para atacar. As marcas dos pés nos portões e os danos às fechaduras são evidentes, e os moradores relatam sustos frequentes devido ao barulho.

A prática de chutar portões levanta questões sobre a punição dos responsáveis no Brasil. Enquanto menores de 12 anos não podem ser responsabilizados criminalmente, adolescentes entre 12 e 18 anos podem receber medidas socioeducativas. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo foi contatada para esclarecer quais medidas serão tomadas para resolver a situação.

Veja também

‌



Fique por dentro de tudo que acontece no mundo dos famosos

Balanço Geral playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta sexta (8) Família cobra explicações após idoso desaparecer de casa de repouso em Jacareí (SP) Passaia anuncia no Balanço Geral que vai ser pai novamente Exclusivo: pai cuida sozinho de quatro filhos após morte da esposa por câncer Homem bêbado atropela banhistas com barco em lago nos EUA e mata menina de 10 anos Suspeito de matar homem em situação de rua em SP é preso com desenhos de símbolos nazistas Xerife do Consumidor: Jorge Wilson verifica se loja de sofás cumpriu promessa em Santo André (SP) Jogador de futebol é preso após atropelar quatro pessoas em estrada ‘Gangue da Voadora’ assusta moradores de Barueri, na Grande São Paulo Amigos de SP que desapareceram no Paraná iam cobrar dívida sobre venda de propriedade rural Polícia procura por criminosos acusados de atirar em agente em Paraisópolis Ruiva do punk é procurada por morte durante show em SP Traficante internacional de armas é preso com arsenal em Diadema, ABC paulista Polícia prende 15 suspeitos de integrar quadrilha que troca controles de portões automáticos em SP Motorista perde controle de carro e invade casa de vendedora de sorvetes na Grande São Paulo Briga entre alunas em escola da zona leste de SP termina com jovem ferida a golpes de tesoura Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal; quadro clínico é considerado delicado Jacaré ferido é resgatado em Lagoa Santa (MG) após três dias de tentativas de captura Grupo de amigos de SP desaparece após viajar a Icaraíma (PR) para cobrar dívida Carro de luxo cai em córrego e deixa dois mortos na zona sul de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!