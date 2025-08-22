Juiz mantém provas contra suspeitos de assassinato de professora
Luiz Garnica e Elizabeth Arrabaça enfrentam acusações graves
Luiz Garnica, médico, e sua mãe, Elizabeth Arrabaça, são acusados de envolvimento no assassinato da professora Larissa Rodrigues. Investigações apontam que Larissa pode ter sido envenenada devido a disputas relacionadas ao divórcio. Durante a prisão de Luiz, ele tentou apagar provas em seu celular. O juiz José Roberto Bernardi rejeitou a tentativa da defesa de anular as evidências coletadas nos dispositivos eletrônicos, afirmando que foram obtidas legalmente.
Mensagens no celular de Luiz revelaram que ele informou sua amante sobre a morte de Larissa antes da chegada do SAMU. As prisões preventivas dos acusados foram mantidas, com a primeira audiência marcada para o dia 9 de setembro. Devido à complexidade do caso, serão ouvidas 24 testemunhas. O Ministério Público acredita que a disputa pelo patrimônio foi a motivação do crime e que Elizabeth foi responsável pelo envenenamento.
Assista ao vídeo - Mãe e filho suspeitos de matar professora de pilates tentam apagar provas obtidas em celulares
Veja também
Agora, ele reside temporariamente na Europa com planos de iniciar uma nova vida
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!