Juiz mantém provas contra suspeitos de assassinato de professora Luiz Garnica e Elizabeth Arrabaça enfrentam acusações graves Balanço Geral 22/08/2025 - 13h05

Mãe e filho suspeitos de matar professora de pilates tentam apagar provas obtidas em celulares

Luiz Garnica, médico, e sua mãe, Elizabeth Arrabaça, são acusados de envolvimento no assassinato da professora Larissa Rodrigues. Investigações apontam que Larissa pode ter sido envenenada devido a disputas relacionadas ao divórcio. Durante a prisão de Luiz, ele tentou apagar provas em seu celular. O juiz José Roberto Bernardi rejeitou a tentativa da defesa de anular as evidências coletadas nos dispositivos eletrônicos, afirmando que foram obtidas legalmente.

Mensagens no celular de Luiz revelaram que ele informou sua amante sobre a morte de Larissa antes da chegada do SAMU. As prisões preventivas dos acusados foram mantidas, com a primeira audiência marcada para o dia 9 de setembro. Devido à complexidade do caso, serão ouvidas 24 testemunhas. O Ministério Público acredita que a disputa pelo patrimônio foi a motivação do crime e que Elizabeth foi responsável pelo envenenamento.

