Justiça nega pedido de prisão de ex-namorado de Vitória, encontrada morta em Cajamar (SP) Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 07/03/2025 - 09h37 (Atualizado em 07/03/2025 - 18h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A justiça negou a prisão do ex-namorado da adolescente Vitória, que foi vítima de assassinato brutal em Cajamar, em São Paulo. A polícia está investigando sete suspeitos, incluindo duas pessoas que teriam seguido a jovem e outras possíveis conexões com facções criminosas. Fios de cabelo encontrados em um dos veículos periciados são uma nova pista no caso. A principal linha de investigação sugere que o crime pode ter sido motivado por vingança ou traição.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #BalançoGeral #HoraDaVenenosa