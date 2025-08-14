Ladrões disfarçados invadem condomínios em São Paulo
Reconhecimento facial impede saída fácil de criminosos disfarçados
A Polícia Civil de São Paulo desarticulou uma quadrilha especializada em invasões e furtos a residências. Durante a operação, foram recuperados itens valiosos como uma bolsa de luxo avaliada em R$ 20 mil, além de dinheiro e um videogame. Um dos suspeitos confessou ter roubado a bolsa para presentear sua esposa.
No bairro de Higienópolis, criminosos usaram disfarces para acessar um condomínio. Apesar de conseguirem entrar, o sistema de reconhecimento facial dificultou sua saída. Eles acabaram usando uma chave de fenda para escapar sem levar objetos valiosos.
As imagens das câmeras de segurança foram cruciais para identificar os suspeitos. A segurança nas portarias virtuais está sendo debatida com um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que visa proibir esse sistema em edifícios grandes devido a possíveis vulnerabilidades.
