Letra a mais no nome impede casamento e revela detalhe inesperado; entenda

Um simples erro de cartório mudou drasticamente o rumo de uma história de amor Reprodução/RECORD

O Balanço Geral acompanhou com exclusividade uma história digna de filme. Josélia Dantas da Silva teve seu casamento impedido por um erro do cartório. A mulher estava com tudo pronto para realizar um de seus maiores sonhos, mas acabou vivendo um pesadelo.

Tudo começou quando ela e o noivo dirigiram mais de 2 mil quilômetros até sua cidade natal, em Olindina (BA), para retirar a segunda via da certidão de nascimento. Lá, o casal foi surpreendido com uma notícia que mudaria totalmente o rumo do noivado: Josélia já constava como casada há mais de 20 anos com ninguém mais, ninguém menos do que seu próprio cunhado, Laerte.

O noivo, ao tomar conhecimento da informação, ficou totalmente revoltado e optou por terminar o relacionamento, certo de que estava sendo enganado pela companheira. Como se não bastasse toda essa situação, mais um problema veio à tona: Josélia estava registrada como Joselita, que, na verdade, é o nome de sua irmã.

Esse erro já sondava a vida da baiana; uma vez que seu nome em registros de cartões de crédito, constavam como casada. Entretanto, por achar que fosse apenas um equívoco, ela nunca desconfiou de nada. A adição da letra “T” feita pelo cartório foi o motivo do desencontro de informações.

A mulher então, foi até o local onde a irmã se casou em busca de explicações, e também procurou a Defensoria Pública, mas voltou para casa sem respostas; uma vez que a audiência agendada foi cancelada, sem uma nova data de confirmação.

Graças ao Balanço Geral, a advogada cuidou do caso de Josélia e conseguiu resolver a situação que já se arrastava há mais de um ano.

Confira abaixo a reportagem completa:

O Balanço Geral, apresentado por Reinaldo Gottino, vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 11h50.