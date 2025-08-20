Logo R7.com
Líder de facção preso enquanto abastecia carro de luxo em SP

Esposa também foi detida por suspeita de integrar organização criminosa

José Ricardo Ângelo, conhecido como Gordão, foi preso pela polícia enquanto abastecia seu carro de luxo na Grande São Paulo.

Identificado como líder de uma facção criminosa, ele já estava sob vigilância policial devido a um mandado de prisão expedido pela Justiça de Alagoas e era investigado por um homicídio em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Durante a abordagem, sua esposa também foi detida por suspeitas de envolvimento com a mesma organização criminosa.

