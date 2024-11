Lombardi faz publicação misteriosa e fãs elogiam: ‘Adoro assistir você’ O comentarista do Balanço Geral também recebeu muitos elogios sobre sua postura no programa Balanço Geral|Do R7 16/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 16/11/2024 - 02h00 ) twitter

Renato Lombardi faz sucesso entre os fãs nas redes sociais Reprodução/Instagram

Sempre elegante, o comentarista do Balanço Geral, Renato Lombardi faz sucesso entre seus seguidores no Instagram. O jornalista conquista fãs e admiradores pelo Brasil inteiro, e o público ama acompanhar suas aventuras nas redes sociais.

Em publicação com uma pensativa, o comentarista aguçou a curiosidade do público com a legenda: “Surpresa boa”. E, os comentários foram todos positivos para o jornalista: “Parabéns, Lombardi. Com todo meu respeito, você está lindo”. E uma fã brincou: “Lombi, você é meu xuxuzinho”.

Internautas também elogiaram a postura de Lombardi durante o programa: Vem, vem Lombardi. Adoro assistir você”. Outro escreveu: “Gosto de suas opiniões no programa”.

Confira a publicação:

O Balanço Geral, apresentado por Reinaldo Gottino, vai ao ar se segunda a sexta, a partir das 11h50.

