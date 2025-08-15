Logo R7.com
Madrasta ameaça enteada de 7 anos em áudio chocante

Áudios geram revolta em Pouso Alegre; mãe busca proteção para filha

  • Em Pouso Alegre, uma madrasta ameaçou sua enteada de 7 anos em áudios chocantes.
  • A mãe gravou as mensagens e procurou apoio legal e psicológico para proteger a filha.
  • A defesa da madrasta alegou problemas de saúde mental, mas a mãe está preocupada com a segurança da criança.
  • O pai tem direito a visitas assistidas e a situação gerou discussões sobre segurança infantil.

 

Em Pouso Alegre, Minas Gerais, uma madrasta enviou áudios ameaçadores à mãe de sua enteada de 7 anos. Nos áudios, ela prometia jogar a criança pela janela e utilizava ofensas graves. A mãe conseguiu gravar as mensagens e imediatamente procurou apoio legal e psicológico para proteger a filha.

O incidente ocorreu em março deste ano. A defesa da madrasta alegou que os áudios foram um episódio isolado devido a problemas de saúde mental e físico enfrentados pela mulher. Apesar disso, a mãe está preocupada com a segurança da filha após descobrir que o pai da menina retomou o relacionamento com a madrasta.

O pai tem direito apenas a visitas assistidas à criança. A situação gerou discussões sobre segurança infantil e levou a mãe a buscar medidas legais adicionais para garantir a proteção da filha diante das ameaças registradas.

O que aconteceu com uma madrasta em Pouso Alegre?

Uma madrasta enviou áudios ameaçadores à mãe de sua enteada de 7 anos, onde prometia jogar a criança pela janela e proferia ofensas graves.


Como a mãe reagiu às ameaças recebidas?

A mãe gravou as mensagens e procurou apoio legal e psicológico para proteger sua filha.

Qual foi a justificativa apresentada pela defesa da madrasta?

A defesa alegou que os áudios foram um episódio isolado devido a problemas de saúde mental e físico enfrentados pela mulher.


Que medidas legais a mãe está tomando em relação à segurança da filha?

A mãe está buscando medidas legais adicionais para garantir a proteção da filha, especialmente após descobrir que o pai da menina retomou o relacionamento com a madrasta.

