Madrasta ameaça enteada de 7 anos em áudio chocante

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Em Pouso Alegre, uma madrasta ameaçou sua enteada de 7 anos em áudios chocantes.

A mãe gravou as mensagens e procurou apoio legal e psicológico para proteger a filha.

A defesa da madrasta alegou problemas de saúde mental, mas a mãe está preocupada com a segurança da criança.

O pai tem direito a visitas assistidas e a situação gerou discussões sobre segurança infantil.

Em Pouso Alegre, Minas Gerais, uma madrasta enviou áudios ameaçadores à mãe de sua enteada de 7 anos. Nos áudios, ela prometia jogar a criança pela janela e utilizava ofensas graves. A mãe conseguiu gravar as mensagens e imediatamente procurou apoio legal e psicológico para proteger a filha.

O incidente ocorreu em março deste ano. A defesa da madrasta alegou que os áudios foram um episódio isolado devido a problemas de saúde mental e físico enfrentados pela mulher. Apesar disso, a mãe está preocupada com a segurança da filha após descobrir que o pai da menina retomou o relacionamento com a madrasta.

O pai tem direito apenas a visitas assistidas à criança. A situação gerou discussões sobre segurança infantil e levou a mãe a buscar medidas legais adicionais para garantir a proteção da filha diante das ameaças registradas.

