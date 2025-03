Mãe de adolescente encontrada morta em Cajamar (SP) passa mal ao ver corpo da filha Família foi aconselhada a identificar o corpo de Vitória Regina por fotos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 06/03/2025 - 17h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h46 ) twitter

Na última quarta-feira (5), o corpo de Vitória Regina, uma adolescente de 17 anos que estava desaparecida há uma semana, foi localizado em Cajamar, São Paulo . Durante o reconhecimento do corpo na mata onde foi encontrado, a mãe da jovem, passou mal ao ver a condição em que a filha estava.

Embora tenha sido aconselhada pelos policiais a realizar o reconhecimento apenas por fotografias devido ao estado crítico do corpo, a mãe optou por ver o corpo pessoalmente. Outros familiares presentes, incluindo a irmã, o irmão e a cunhada de Vitória, também foram orientados a seguir o mesmo procedimento fotográfico. No entanto, insistiram em ver o corpo diretamente.

As tatuagens presentes no corpo de Vitória facilitaram sua identificação inicial pela polícia e perícia antes do reconhecimento formal pela família.

