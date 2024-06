Maestro João Carlos Martins emociona Gottino e Lombardi no Balanço Geral A canção Playing Love, de Ennio Morricone, foi interpretada ao vivo no programa

Balanço Geral recebe João Carlos Martins, maestro e pianista brasileiro (Reprodução/Instagram)

O famoso maestro e pianista João Carlos Martins, completa 84 anos no dia 25 de junho, mas resolveu presentar os telespectadores do Balanço Geral com todo o seu talento. O artista se apresentou tocando piano no estúdio do programa e emocionou Reinaldo Gottino e Rodrigo Lombardi.

Sua história com a música começou aos oito anos, quando se apaixonou de vez pela arte. Seu pai, José, foi um dos principais influenciadores pela paixão, pois foi quem ensinou João a tocar. “A música traz paz, solidariedade, amor e emoção”, assim, define o maestro sobre o que a arte é capaz de fazer por uma pessoa.

Para a música, João Carlos traz, além de muito talento, uma história de superação. O pianista foi diagnosticado com câncer no pescoço quando jovem, mas passou pelos obstáculos e surpreendeu públicos de diversos lugares do mundo.

Já como um artista renomado, João foi morar em Nova Iorque (EUA) e passou por mais desafios que dividiam a saúde e paixão. O pianista se machucou em um simples jogo de futebol, que se dispôs a participar sem qualquer compromisso. A lesão aconteceu por causa de uma pedra, que apertou o nervo ulnar, que tem ligação direta entre a mão e a coluna.

João Carlos precisou parar, e a cada apresentação, deveria ficar sem tocar piano por 15 dias. A ordem não foi acatada pelo músico, que teve uma embolia após uma apresentação.

As dificuldades do maestro continuaram, tentando apagar o brilho e extinguir o talento do pianista. Porém, a paixão falou mais alto. Após ser vítima de um assalto e sofrer uma lesão que afetou o cérebro.

Com problemas para falar e a mão direita paralisada, João Carlos enfrentou o desafio de tocar somente com a mão esquerda, e chocou o mundo, mais uma vez, por mostrar sua relação com a música e não desistir da sua paixão.

Com a presença do pianista, o estúdio do Balanço Geral se tornou um palco para o pianista se apresentar e presentear o público com a canção Playing Love, de Ennio Morricone.

Assista ao vídeo:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.