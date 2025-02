Máfia italiana monta grande esquema para lavar dinheiro ilícito no Nordeste do Brasil Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 26/02/2025 - 16h17 (Atualizado em 27/02/2025 - 12h08 ) twitter

Uma operação revelou que a máfia italiana Cosa Nostra lavou cerca de R$ 800 milhões no Brasil ao longo de 15 anos. Giuseppe Bruno, acusado de ser parte da cúpula da máfia, foi preso juntamente com Giuseppe Calvaruso e Pietro Ladogana. As investigações indicam que eles utilizaram empresas do mercado imobiliário em Natal (RN) para lavar o dinheiro. A polícia encontrou maços de dinheiro escondidos em imóveis e malas. As investigações continuam para rastrear mais ativos relacionados à organização criminosa.

