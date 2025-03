Maicol dos Santos deixa o IML após coleta de DNA Investigação busca esclarecer envolvimento do suspeito no assassinato de Vitória Regina Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 13/03/2025 - 13h48 (Atualizado em 13/03/2025 - 13h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Maicol deixa o IML sem falar com a imprensa após coleta de DNA

Na última quarta-feira (12), Maicol dos Santos saiu do Instituto Médico Legal de Franco da Rocha (SP) escoltado e sem falar com a imprensa. Ele é o único detido até agora no caso do homicídio de Vitória Regina, ocorrido em Cajamar, São Paulo. A coleta de material genético visa determinar seu envolvimento no crime e no abuso do corpo da vítima.

Durante sua saída do IML, Maicol cobriu o rosto para evitar ser identificado. A polícia busca esclarecer sua participação no crime através das provas genéticas coletadas. O procedimento foi realizado com seu consentimento, já que não há obrigatoriedade legal para a coleta de DNA sem autorização do investigado.

Assista em vídeo - Maicol deixa o IML sem falar com a imprensa após coleta de DNA

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!