Marido é preso após câmera flagrar abuso de enteada

Investigações apuram outros possíveis casos de abuso

Mãe instala câmera escondida e flagra companheiro abusando da enteada de 10 anos

Uma mulher desconfiou do comportamento de seu marido em relação à sua filha e instalou uma câmera escondida em casa. As imagens capturadas mostraram o homem de 41 anos abusando sexualmente da enteada de apenas 10 anos. Após a apresentação das gravações às autoridades, ele foi preso e preferiu permanecer em silêncio durante o interrogatório.

A polícia está investigando se o suspeito cometeu abusos semelhantes contra suas outras filhas no passado. Como padrasto da vítima, ele pode enfrentar penas mais severas por estupro de vulnerável, variando de 12 a 22 anos de prisão.

