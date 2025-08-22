Marido é preso após câmera flagrar abuso de enteada
Investigações apuram outros possíveis casos de abuso
Uma mulher desconfiou do comportamento de seu marido em relação à sua filha e instalou uma câmera escondida em casa. As imagens capturadas mostraram o homem de 41 anos abusando sexualmente da enteada de apenas 10 anos. Após a apresentação das gravações às autoridades, ele foi preso e preferiu permanecer em silêncio durante o interrogatório.
A polícia está investigando se o suspeito cometeu abusos semelhantes contra suas outras filhas no passado. Como padrasto da vítima, ele pode enfrentar penas mais severas por estupro de vulnerável, variando de 12 a 22 anos de prisão.
Assista ao vídeo - Mãe instala câmera escondida e flagra companheiro abusando da enteada de 10 anos
Veja também
Dupla sertaneja explicou que a mulher que gritou com a menina não faz parte da equipe deles
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!