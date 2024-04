Massagista se diz injustiçada após acusar cantor de importunação sexual

Alto contraste

O Balanço Geral acompanha o caso da prisão do cantor sertanejo Thales Lessa após ser acusado de crime sexual contra a funcionária de um hotel em Araxá, no interior de Minas Gerais.

Ao realizar uma sessão de massagem no local, o goiano foi acusado pela profissional de importunação sexual. A profissional denunciou o caso ao gerente do estabelecimento, que acionou as autoridades.

O cantor já havia saído do local quando foi encontrado pela polícia. Já nos limites municipais onde tudo aconteceu, o cantor foi apreendido de levado à delegacia. Lá, alegou para o delegado que nada fugiu da normalidade para ele.

Segundo o sertanejo, ele não fez nada que desrespeitasse a funcionária, apenas agiu como sempre fez em seus procedimentos de massagem. Mesmo assim, acabou sendo preso. Porém, pagou a fiança e foi liberado para responder em liberdade.

O cantor e compositor natural de Goiânia (GO) tem sucessos musicais com milhões de reproduções nas plataformas musicais. Mais conhecido entre o público fã do gênero musical, Thales, agora, está envolvido em uma grave polêmica.

A massagista que acusou o cantor disse ter achado injusta a sua libertação mediante ao pagamento da fiança.

Confira na íntegra:

Acompanhe atualizações de casos como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

