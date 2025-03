Materiais biológicos do caso Vitória seguem em análise Renato Pattoli informa que laudos ainda não têm data para divulgação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artifical do R7 12/03/2025 - 16h19 (Atualizado em 12/03/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Perito diz que materiais biológicos do caso Vitória estão em análise

Renato Pattoli, perito criminal responsável pelo caso Vitória, informou que os materiais biológicos coletados estão sendo analisados. A jovem Vitória foi encontrada morta em Cajamar, São Paulo, no início de março. Os materiais foram coletados tanto no local identificado como cativeiro quanto no corpo da vítima.

Até o momento, Pattoli não definiu uma data para a conclusão e divulgação dos laudos. Exames preliminares já indicam a possibilidade de abuso sexual. A expectativa é grande em torno dos resultados das análises, fundamentais para o avanço das investigações sobre o assassinato.

Assista em vídeo - Perito diz que materiais biológicos do caso Vitória estão em análise

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!