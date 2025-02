Maurício Noriega mostra bastidores do Balanço em Campo Jornalista da RECORD também aproveitou para agradecer a recepção do comentarista de segurança Renato Lombardi Balanço Geral|R7 25/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/01/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Renato Lombardi e Maurício Noriega juntos no quadro Balanço em Campo Reprodução/RECORD

Tem novidade na área do Balanço Geral ! Além da estreia do novo âncora, Eleandro Passaia, o programa agora conta com a presença do comentarista esportivo Maurício Noriega, que está à frente do quadro Balanço em Campo para repercutir o Paulistão e o Brasileirão 2025.

O encontro entre Noriega e Lombi rendeu troca de elogios e muita celebração nas redes sociais. Em um vídeo, Noriega mostrou um pouco dos bastidores do Balanço Geral. Já nas redes de Lombi, ele declarou a inspiração: “Muito obrigado, mestre”.

O comentarista esportivo faz parte de um timaço responsável pela cobertura de futebol na RECORD, que conta Cleber Machado, Paloma Tocci, Dodô e outros grandes nomes ligados ao mundo da bola.

Os fãs de futebol e do programa aprovaram a chegada do especialista e fizeram questão de comentar nas redes sociais: “Gigante do jornalismo esportivo, uma referência”, disse um fã.

‌



“Dois grandes amigos e dois grandes craques!”, enalteceu um seguidor.

Confira o post:

‌



Assista ao Balanço em Campo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5





‌







O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50 e, aos sábados, às 13h, na RECORD.