Balanço Geral |Do R7

"Melhor não falar nada", diz Robinho sobre julgamento de Daniel Alves Balanço Geral vai trazer entrevista exclusiva com ex-jogador nesta quinta (8)

Alto contraste

A+

A-

Balanço Geral consegue entrevista exclusiva com Robinho Balanço Geral consegue entrevista exclusiva com Robinho (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral vai trazer uma entrevista exclusiva com Robinho, ex-jogador de times como Santos, Real Madrid e Milan, no programa desta quinta (8).

O jogador condenado a nove anos de prisão pela Justiça da Itália falou com um produtor da emissora sobre o julgamento de Daniel Alves.

Questionado sobre a acusação de estupro que envolve o compatriota, o ex-jogador optou por não se posicionar. "Melhor não falar nada", explicou.

No entanto, durante a entrevista exclusiva do Balanço Geral, o ex-atleta confirmou que está à disposição da justiça. "Pode me procurar, não tem problema nenhum", disse.

Continua após a publicidade

Robinho foi condenado pela Justiça da Itália, em 2020, devido ao caso de violência sexual contra uma jovem albanesa em uma boate italiana. O caso ocorreu há 11 anos.

Acompanhe o Balanço Geral ao vivo na tela da RECORD.

VEJA TAMBÉM: Saiba como foi o julgamento do caso de Daniel Alves na Espanha