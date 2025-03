Menina brasileira é repatriada após ser vítima de tráfico internacional Criança foi levada de Valinhos, em São Paulo, para Portugal com documentos falsos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 15h24 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Criança brasileira levada para Portugal em esquema de tráfico internacional de pessoas é repatriada

Uma criança brasileira de um ano e quatro meses foi repatriada após ser levada ilegalmente para Portugal em um esquema de tráfico internacional. A menina foi retirada de uma maternidade em Valinhos, São Paulo, com apenas 19 dias de vida. O empresário português Márcio Mendes Rocha, apontado como líder do esquema, foi responsável por levar a criança para a Europa.

A operação que trouxe a menina de volta ao Brasil foi conduzida pela Polícia Federal após uma denúncia do Ministério Público de Valinhos. A criança foi encontrada em Portugal sob os cuidados do companheiro de Márcio. A Justiça portuguesa determinou que a menina fosse entregue a uma família acolhedora até que um teste de DNA comprovasse que os supostos pais não eram seus pais biológicos.

Márcio Mendes Rocha foi preso ao tentar repetir o esquema com outra criança em Valinhos. Ele registrava as crianças como suas, obtendo guarda unilateral enquanto as mães recebiam pagamento e assinavam documentos abrindo mão dos filhos. A Polícia Federal ainda investiga o destino das crianças envolvidas e busca outras possíveis vítimas do esquema.

A repatriação da criança foi possível graças à cooperação com a polícia europeia, que ajudou a confirmar a falsificação dos documentos. O caso segue sob investigação para identificar todos os envolvidos e esclarecer o destino das crianças traficadas.

‌



Assista em vídeo - Criança brasileira levada para Portugal em esquema de tráfico internacional de pessoas é repatriada

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!