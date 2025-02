Menina de nove anos é sequestrada após ser atraída com picolé Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 27/02/2025 - 15h02 (Atualizado em 28/02/2025 - 01h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Uma menina de nove anos foi sequestrada depois de ser atraída com um picolé por um comerciante da região. Os policiais enfrentaram dificuldades para localizar o cativeiro, que estava escondido sob engradados de bebidas dentro do supermercado do suspeito. A criança permaneceu presa por quase 24 horas e relatou ter sofrido abusos. Antes que a polícia pudesse prender o homem, moradores da área o agrediram até a morte.

Nosso Whatsapp: https://balancogeraltarde.r7.com/whatsapp

e https://balancogeralmanha.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Balanço Geral: http://r7.com/KKyb

‌



Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Facebook: https://www.facebook.com/BalancoGeral/

‌



Instagram: https://www.instagram.com/balancogeral/

Twitter: https://twitter.com/balancogeral

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/balanco-geral

#BalançoGeralManhã #sequestro #abuso