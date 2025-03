Menina morta em parquinho de condomínio: síndico presta depoimento e se emociona Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 07/03/2025 - 16h49 (Atualizado em 08/03/2025 - 12h04 ) twitter

O síndico do condomínio onde uma menina de 7 anos morreu após a queda da estrutura de um balanço prestou depoimento por quase cinco horas. Ele afirmou que não realizou obras no local do acidente, apenas manutenção. Uma das pilastras que sustentavam a rede do balanço desabou sobre a criança, que não resistiu aos ferimentos. Os responsáveis pela construtora serão chamados para prestar depoimento.

