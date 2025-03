Menina pede ajuda para resolver problema de rua esburacada no Tremembé Precariedade da via já resultou em acidentes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/03/2025 - 15h34 (Atualizado em 25/03/2025 - 15h34 ) twitter

Balança Povão: Buracos na rua dificultam a vida de moradores do Tremembé, na zona norte de SP

No bairro Tremembé, na zona norte de São Paulo, uma rua esburacada tem causado sérios transtornos aos moradores. Ana Clara, uma menina de apenas 10 anos, enviou um apelo ao programa Balanço Geral buscando ajuda para resolver a situação. As más condições do asfalto fazem com que as vans escolares não consigam subir a ladeira, obrigando crianças a caminharem longas distâncias para pegar transporte até a escola.

A precariedade da via já resultou em acidentes. O tio de Ana Clara perdeu o controle do carro após cair em um buraco e colidiu com um poste. Outra moradora sofreu fraturas em um acidente similar. Apesar das inúmeras reclamações feitas à prefeitura ao longo dos anos, nenhuma solução definitiva foi implementada.

Recentemente, um funcionário da prefeitura foi visto tirando fotos da rua, possivelmente indicando uma futura intervenção. Em nota, a prefeitura afirmou que irá avaliar as condições da via para considerar possíveis melhorias. Enquanto isso, os moradores continuam improvisando reparos na tentativa de reduzir os riscos causados pela situação crítica da rua.

