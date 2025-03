Menino de 10 anos morre após ser atropelado em condomínio no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 04/03/2025 - 14h39 (Atualizado em 05/03/2025 - 01h05 ) twitter

Na noite da última segunda-feira (3), o menino Caio Miguel, de 10 anos, foi atropelado por um carro desgovernado enquanto brincava com os amigos dentro do seu condomínio, na Vila Curuçá, distrito do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O suspeito mora no mesmo condomínio da família de Caio e, após o atropelamento, não prestou socorro, além de ter abandonado o carro mais a frente do acidente. A polícia tenta localizar o suspeito dentro do período de flagrante, que é de 48 horas após o cometimento do crime.

