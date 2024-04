Balanço Geral |Do R7

"Minha vida me deixou", lamenta viúva do sertanejo João Carreiro Cantor morreu em decorrência de complicações de uma cirurgia no coração realizada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul

Alto contraste

A+

A-

O cantor foi referência para grandes músicos sertanejos da atualidade O cantor foi referência para grandes músicos sertanejos da atualidade (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre a morte do cantor sertanejo João Carreiro, que ficou conhecido pela voz marcante e pela dupla com Capataz.

Ele deu entrada em um hospital de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para realizar cirurgia de troca de uma válvula no coração, mas teve complicações durante o procedimento e não resistiu.

Momentos antes de entrar na sala cirúrgica, Carreiro apareceu sorridente, aparentava estar fisicamente bem e compartilhava momentos ao lado da família em vídeos nas redes sociais.

O sertanejo brincou com a esposa, Francine Caroline, e explicou aos fãs que ficaria afastado até se recuperar: "Vou ficar um tempo fora da internet", avisou.

Publicidade

Logo quando a operação iniciou, Francine gravou um vídeo para os fãs: "Assim que ele sair, eu aviso". Horas depois, ela voltou a publicar mensagens e chegou a dizer que estava tudo bem com seu marido.

Uma complicação inesperada mudou o quadro e Francine voltou às redes sociais para pedir orações por Carreiro. Durante a madrugada, veio a triste notícia: "Minha vida me deixou", anunciando a morte do marido.

Publicidade

O Balanço Geral consultou um médico cardiologista para explicar os riscos do procedimento no qual o músico foi submetido. Ele disse que apesar na necessidade cirúrgica, deve se considerar o nível do perigo da operação antes de realizá-la.

Além da parceria com Capataz, João Carreiro ficou conhecido por sempre manter as raízes da música caipira, mesmo se adaptando ao sertanejo moderno. Ele acumulava mais de 900 mil seguidores nas redes sociais, e desde 2014 apostava na carreira solo.

Publicidade

Capataz compartilhou em suas redes uma homenagem ao ex-companheiro de palcos e outros grandes nomes da música sertaneja também se pronunciaram apontando o cantor como referência.

Acompanhe notícias imperdíveis como essa no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.