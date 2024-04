Balanço Geral |Do R7

Mistério do calouro: universitário é encontrado morto em circunstâncias suspeitas A Polícia Civil instaurou Inquérito Policial para apurar a causa da morte de Joaquim; entenda o caso

Joaquim era recém ingressante no curso de engenharia elétrica da UNESP de Bauru (SP) Joaquim era recém ingressante no curso de engenharia elétrica da UNESP de Bauru (SP) (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes do caso do calouro da UNESP, Joaquim Felipe Feliciano Espíndola, de 18 anos, encontrado morto dentro de república estudantil em Bauru, no interior de São Paulo.

A Polícia Civil instaurou Inquérito Policial para apurar as circunstâncias e a causa da morte do jovem. Segundo o Boletim de Ocorrência, um dos moradores da casa estranhou que o jovem não tinha acordado e encontrou Joaquim roxo e sem respirar.

A morte foi confirmada no local pelo SAMU. Alguns colegas de Joaquim relataram que, na noite anterior, ele havia vomitado e foi dormir. O universitário teria participado de uma festa de estudantes em outra república.

De acordo com a polícia, o caso foi registrado como morte suspeita. O delegado responsável pelo inquérito aguarda o resultado de exames que podem apontar a causa da morte. Durante o processo, os moradores da república serão chamados a depor.

Joaquim era recém ingressante no curso de engenharia elétrica da UNESP de Bauru (SP). Em nota assinada pelo diretor da faculdade de engenharia, a universidade lamentou a morte do aluno.

Confira na íntegra:

