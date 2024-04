Modelo leva soco na boca após reclamar de vazamento de gás

Alto contraste

Mariana teve um corte profundo na boca após ser agredida por síndico do condomínio Mariana teve um corte profundo na boca após ser agredida por síndico do condomínio (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe detalhes do caso da modelo Mariana Lopes, de 24 anos, covardemente agredida pelo síndico do prédio em que ela mora, em Teresina, no Piauí. A jovem sofreu um corte profundo no rosto após levar um soco do homem e precisou levar cinco pontos.

O suspeito foi identificado como Manfredo Pereira, policial militar e administrador do condomínio. A intenção da vítima era alertar sobre um problema no apartamento. Ao chegar em casa, a modelo sentiu um forte cheiro de gás e comunicou a portaria. No entanto, a orientaram que era necessário alertar o síndico.

A jovem foi até o apartamento de Manfredo e, segundo a vítima, foi recebida com muita agressividade. Mariana disse que pediu desculpas por incomodar naquele momento e informou sobre o ocorrido. "De forma muito grosseira, ele gritou comigo e me xingou", contou.

Em seguida, o agressor desferiu um soco em seu rosto e ainda afirmou que não trabalhava no fim de semana. Segundo a vítima, após a agressão, a esposa do policial fechou a porta do apartamento.

Mariana só percebeu a gravidade do ferimento ao se ver no espelho do elevador. "Saiu muito sangue e caiu minha fica. Fico com medo de ele querer terminar o que começou", disse a modelo.

O suspeito ainda não foi localizado, mas todas as medidas legais cabíveis foram realizadas.

Confira na íntegra:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

