Moradores lutam para preservar casas históricas na Vila Mariana
Grupo busca tombamento de residências centenárias ameaçadas por construtora
Um grupo de moradores da Vila Mariana, em São Paulo, está empenhado em proteger casas centenárias ameaçadas de demolição por uma construtora que planeja erguer um edifício no local. A área já foi desapropriada e está cercada por muros, aguardando a decisão sobre o pedido de tombamento para evitar a destruição dessas estruturas históricas.
Conhecidos como “Salvadores da Vila Mariana”, os moradores já obtiveram algumas vitórias preservando outras residências através de processos de tombamento. Essas casas exibem características arquitetônicas da década de 1930 e abrigam diversas espécies de plantas.
A expectativa é que a decisão sobre o tombamento seja anunciada na próxima semana. Os moradores esperam que a vila seja preservada e possa abrigar atividades comerciais e culturais, mantendo o acesso público e a tranquilidade do local. A comunidade aguarda ansiosamente pela resposta que definirá o futuro dessas casas históricas.
Qual é a principal preocupação dos moradores da Vila Mariana?
Os moradores da Vila Mariana estão preocupados com a preservação de casas centenárias que estão ameaçadas de demolição por uma construtora que planeja construir um edifício no local.
Como os moradores estão trabalhando para proteger essas casas?
Os moradores, conhecidos como ‘Salvadores da Vila Mariana’, estão lutando pelo tombamento das residências e já conseguiram preservar outras casas por meio desse processo no passado.
Qual é a importância histórica das casas em questão?
As casas ameaçadas exibem características arquitetônicas da década de 1930 e abrigam diversas espécies de plantas, tornando-se parte do patrimônio cultural da área.
Quando os moradores esperam saber o destino das casas históricas?
Os moradores esperam que a decisão sobre o tombamento seja anunciada na próxima semana, o que determinará o futuro das casas.
