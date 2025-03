Motociclista sofre grave acidente em Embu das Artes (SP) Cristiano Izaias ficou em coma após colisão com carro em cruzamento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/03/2025 - 16h20 (Atualizado em 28/03/2025 - 16h20 ) twitter

Cristiano Izaias, de 23 anos, sofreu um grave acidente ao retornar do trabalho em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Ele foi atingido por um carro enquanto cruzava uma rodovia e, com o impacto, foi arremessado contra uma placa. O acidente resultou em fraturas na costela e perda dos dentes, deixando Cristiano em coma por 13 dias.

O acidente ocorreu quando a motorista do carro tentou cruzar a pista sem perceber a aproximação da moto. Um especialista em trânsito afirmou que tanto o motociclista quanto a motorista estavam errados devido ao excesso de velocidade e à falta de atenção, respectivamente. A motorista responderá por lesão corporal culposa.

Cristiano trabalha como controlador de acesso e é conhecido por compartilhar vídeos de motocicletas na internet. Após o acidente, ele passou por várias cirurgias e enfrenta uma recuperação longa e complexa. A motorista envolvida tem prestado apoio, acionando o seguro para cobrir danos materiais e auxiliando no tratamento de Cristiano. A família do motociclista se preocupa com o impacto financeiro do afastamento do trabalho, já que ele não tem previsão de alta e o salário não é integral.

