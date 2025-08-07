Logo R7.com
Balanço Geral

Motorista agride agente após multa em Santo André

Agressão ocorreu após agente aplicar multa por estacionamento irregular

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

RESUMO DA NOTÍCIA
  • Motorista agrediu agente de fiscalização após multa por estacionamento irregular em Santo André.
  • Gabriela Regina Alves buscou refúgio em uma loja de tintas após ser atacada por Manoel Bezerra da Silva.
  • O agressor insultou e avançou com o carro em direção à agente antes de agredi-la fisicamente.
  • Gabriela sofreu lesões e está afastada do trabalho; o caso foi registrado com várias acusações.

 

Uma agente de fiscalização foi agredida por um motorista em Santo André, São Paulo, após aplicar uma multa por estacionamento irregular. O agressor, Manoel Bezerra da Silva, atacou Gabriela Regina Alves dentro de uma loja de tintas onde ela buscou refúgio.

Gabriela estava fiscalizando veículos na zona azul quando notou um carro parado além do tempo permitido. Ao perceber que seria multado, Manoel insultou e agrediu fisicamente a agente. Ele chegou a avançar com o carro em direção a ela antes de atacá-la dentro da loja.

Testemunhas intervieram e conseguiram conter Manoel até a chegada da polícia. Gabriela sofreu lesões nas costelas e está afastada do trabalho devido ao incidente. O caso foi registrado como lesão corporal, desacato, ameaça e injúria.

A empresa terceirizada para qual Gabriela trabalha prestou apoio à funcionária, enquanto a prefeitura de Santo André condenou veementemente a violência sofrida pela agente.

